السفارة في باريس: المواطن الذي سقط من شرفة الفندق تعرّض لكسور ومازال بالمستشفى

وفي توضيح للسفارة نشرته أمس، على حسابها بموقع "إكس"، تويتر سابقاً، قالت: إشارة لما يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرُّض أحد المواطنين للإصابة إثر سقوطه أثناء إقامته في أحد الفنادق في فرنسا، تفيد السفارة بأن المواطن المشار إليه تعرّض يوم الأربعاء الماضي لحادث سقوط من شرفة الفندق الذي يقيم فيه بمدينة كان بجنوب فرنسا، نجم عنه إصابته بعدد من الكسور.