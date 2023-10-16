"بي آر  ويك" تختار إبراهيم المطوع ضمن أبرز  المؤثرين في صناعة العلاقات العامة في الشرق الأوسط

وأكد المطوع في مقابلة ضمن التقرير على أهمية العلاقات العامة في تعزيز الرسائل وكسب الثقة والدعم وبناء الجسور مع الجمهور، مشيرًا إلى أن أهم التحديات التي تواجه الصناعة الإعلامية والعلامات التجارية في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، هي نقص الكوادر العربية المؤهلة والتي تعي ثقافة المنطقة وهو ما يعد عاملاً أساسياً في بناء الحملات والرسائل الفاعلة.