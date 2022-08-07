"هلال جدة" يباشر حادثة غرق لـ5 أشخاص بأحد الشاليهات

باشرت فرق الهلال الأحمر بجدة حادثة إسعاف وإنقاذ لخمسة أشخاص أول من أمس الجمعة بأحد شاليهات جدة، وبحسب معلومات "سبق" فإن حالتين منهما قد توفيتا في إحدى المنشآت الصحية بعد نقلهم وتلقيهم الإسعافات الأولية.
وكانت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغًا مفاده وجود حالتين إسعافيتين نتيجة الغرق وثلاث حالات تعاني بسبب تعب عام، وذلك في تمام الساعة (15:48) بأحد شاليهات مدينة جدة.
وتم توجيه خمس فرق إسعافية للموقع والقائد الميداني وعند الوصول في الساعة (16:10) تبين وجود ثلاث حالات تعب عام وحالتين غرق إحداهما مفقودة والأخرى في حالة خطرة.
وتم تقديم الإسعافات الأولية للحالة الحرجة ونقلها إلى أقرب منشأة صحية، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية الطارئة للحالات الثلاث الأخرى والتي لم تستدع حالتها نقلها إلى منشآت طبية.
وبعد انتشال الحالة الحرجة المفقودة تم تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها لأقرب منشأة صحية لتلقي العلاج اللازم.
ويسهم ذلك بإذن الله في إنقاذ الأرواح بالإضافة إلى أهمية الالتزام بالتعليمات ووسائل السلامة المتاحة في المرافق سواء العامة أو الخاصة لتجنب وقوع كارثة لا سمح الله.