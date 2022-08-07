"هلال جدة" يباشر حادثة غرق لـ5 أشخاص بأحد الشاليهات

باشرت فرق الهلال الأحمر بجدة حادثة إسعاف وإنقاذ لخمسة أشخاص أول من أمس الجمعة بأحد شاليهات جدة، وبحسب معلومات "سبق" فإن حالتين منهما قد توفيتا في إحدى المنشآت الصحية بعد نقلهم وتلقيهم الإسعافات الأولية.