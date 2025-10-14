المملكة تواصل دعمها الإغاثي للشعب الفلسطيني في غزة عبر مساعدات متنوعة

تواصل المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة المتضررين، التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.
ويأتي هذا الدعم امتدادًا لنهج المملكة الإنساني، حيث وزّع المركز السلال الغذائية والمساعدات الطبية والإيوائية على مئات العائلات النازحة في المخيمات الواقعة جنوب قطاع غزة، ضمن جهود مستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين.
وتنوّعت المساعدات لتشمل المواد الغذائية والطبية والإيوائية، إضافة إلى سيارات إسعاف، وذلك ضمن جسر جوي وبحري متواصل ينقل الإمدادات إلى داخل القطاع.
كما وقّعت المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقيات مع عدد من المنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع إنسانية وإغاثية داخل قطاع غزة، تجاوزت قيمتها 90 مليون دولار، فيما بلغ عدد الوجبات الغذائية التي تم توزيعها أكثر من 39 ألف وجبة.
ووصل إجمالي المساعدات التي نقلت عبر الجسرين الجوي والبحري إلى 68 طائرة إغاثية و8 بواخر و20 سيارة إسعاف، بإجمالي وزن بلغ 7,633.98 طنًا، في تأكيد واضح على التزام المملكة بدعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مختلف الأوقات.