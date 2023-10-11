خلال "أسبوع المناخ".. خبراء دوليّون يقدّمون خبراتهم عبر أكثر من ٢٦٠ ورشة

وناقشوا في مساحات تسمت بمدن ومحافظات المملكة العربية السعودية "الدرعية، والظهران، وجدة، ونيوم، وينبع، والعلا"، تأثيرات المناخ على الأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والتنمیة الريفیة في نماذج عمل متكاملة وحلول طبيعية لإدارة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.