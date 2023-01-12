محليات
مواطن يوثق تجمد المياه في أحواض الماشية برفحاء
كان قد توجّه لإطعامها وسقيها ثم فوجئ بمشهد التجمد
وثق مواطن من سكان محافظة رفحاء مقطع فيديو يبيّن تجمد المياه في أحواض مياه سقيا الماشية من شدة البرد، صباح اليوم، في محافظة رفحاء.
وقال مصور الفيديو المواطن راضي هندي العنزي، إنه توجه لحظيرة الماشية الخاصة به عند الساعة السابعة والنصف صباحاً؛ من أجل إطعام الماشية وسقياها قبل أن يفاجأ بالمياه وقد تجمدت في الأحواض من شدة البرد القارس.
وأضاف: المياه بقيت متجمدة في الأحواض حتى الساعة العاشرة والنصف، وبعدها بدأت بالذوبان التدريجي مع ارتفاع درجة الحرارة.
وتشهد محافظة رفحاء تدنياً كبيراً في درجات الحرارة، مما يزيد من فرصة تكوّن الصقيع والثلوج في الأماكن المكشوفة.