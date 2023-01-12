مواطن يوثق تجمد المياه في أحواض الماشية‎ برفحاء

وقال مصور الفيديو المواطن راضي هندي العنزي، إنه توجه لحظيرة الماشية الخاصة به عند الساعة السابعة والنصف صباحاً؛ من أجل إطعام الماشية وسقياها قبل أن يفاجأ بالمياه وقد تجمدت في الأحواض من شدة البرد القارس.