"البيئة" تعلن خطة إستراتيجية لإنشاء منظومة بحثية تعزّز نشر وتبني التقنيات

وأكّد أن تعزيز الشراكات التعاونية بين الحكومات وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص ومؤسسات البحث، أمرٌ ضروري لاستدامة ابتكار التقنيات الزراعية، وذلك من خلال وضع رؤية مشتركة للابتكار، وإنشاء منصات للحوار عبر تنظيم المنتديات والندوات وورش العمل، وتعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات لتطوير حلول مبتكرة للأمن الغذائي العالمي، وتسهيل ودعم نقل التكنولوجيا من مؤسسات البحث إلى القطاع الخاص، وتطوير برامج بناء القدرات لتعزيز مهارات ومعارف الأفراد العاملين في ابتكار التقنيات الزراعية، إضافة إلى التعاون ومشاركة البيانات والمعلومات بين أصحاب المصلحة.