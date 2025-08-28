محليات

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لنقلهما (3) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت القوات، أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

