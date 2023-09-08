مصرع طالب دهسًا تحت عجلات مركبة يقودها زميله في حي "الراشدية 2" بمكة

وذكر شهود عيان أن حادث الدهس وقع في أحد الشوارع القريبة من المجمع التعليمي، بعدما انحرفت المركبة التي كان يقودها طالب في المرحلة الثانوية، واصطدمت بزميله بذات المجمع، وقد كان هو الآخر في طريقه إلى منزله مشيًا على الأقدام.