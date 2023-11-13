تزامناً مع تنبيهات الأرصاد.. "أمانة الحدود الشمالية" ترفع جاهزيتها للحالة المطرية

وجاءت استعدادات الأمانة تفاعلاً مع بيان المركز الوطني للأرصاد، حول استمرار فرص هطول أمطار رعدية على كل من (عرعر، رفحاء، العويقيلة، طلعة التمياط، ابن شريم، أم خنصر).