تزامناً مع تنبيهات الأرصاد.. "أمانة الحدود الشمالية" ترفع جاهزيتها للحالة المطرية

رفعت أمانة الحدود الشمالية وبلدياتها التابعة درجة الجاهزية ومستوى الاستعداد للحالة المطرية المتوقعة وتنفيذ خطط فرق الطوارئ.
وجاءت استعدادات الأمانة تفاعلاً مع بيان المركز الوطني للأرصاد، حول استمرار فرص هطول أمطار رعدية على كل من (عرعر، رفحاء، العويقيلة، طلعة التمياط، ابن شريم، أم خنصر).
ونبّه المركز من حالة سحب رُكامية ممطرة متوقعة اليوم على أجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية تصاحبها هطولات مطرية رعدية، وخاصة ساعات الليل.
وأوضح المركز أن مستوى الخطورة منخفض في كل من: عرعر ورفحاء والعويقيلة وطلعة التمياط وابن شريم وام خنصر.
ورفعت الأمانة من جاهزيتها مع متابعة تنبيهات الأرصاد والدفاع المدني وجاهزية تنفيذ خطط الطوارئ وتهيئة قنوات التصريف والمناهل والمعدات والآليات اللازمة.