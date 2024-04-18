برعاية أمير مكة.. انطلاق مبادرة "كُنْ واعيًا" بمشاركة 10 جامعات

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحصين المجتمع من آفة المخدرات وتعزيز الشراكة والتعاون بين إمارة مكة ومكافحة المخدرات والجامعات بالمنطقة، وكذلك رفع مستوى الوعي الأمني لدى الطلاب والطالبات؛ للوقاية من جرائم المخدرات، والاستفادة من الكوادر التعليمية والخبرات المؤهلة بالجامعات في تقديم المحاضرات والندوات العلمية.