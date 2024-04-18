برعاية أمير مكة.. انطلاق مبادرة "كُنْ واعيًا" بمشاركة 10 جامعات

انطلقت المرحلة الثانية لمبادرة "كن واعيًا"، اليوم الخميس، بمشاركة عشر جامعات من منطقة مكة المكرمة.
جاء ذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.
وتهدف المبادرة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحصين المجتمع من آفة المخدرات وتعزيز الشراكة والتعاون بين إمارة مكة ومكافحة المخدرات والجامعات بالمنطقة، وكذلك رفع مستوى الوعي الأمني لدى الطلاب والطالبات؛ للوقاية من جرائم المخدرات، والاستفادة من الكوادر التعليمية والخبرات المؤهلة بالجامعات في تقديم المحاضرات والندوات العلمية.