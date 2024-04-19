إنجاز سعودي عالمي.. جوائز ذهبية وفضية لـ"تجمُّع مكة" بمعرض جنيف الدولي للاختراعات

وفاز اختراع علاج الخلع المتكرر لمفصل الكتف للدكتور توفيق سراج بالميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وحصل اختراع استخدام تقنية النانو لنقل العلاج الكيماوي إلى الخلايا السرطانية للدكتورة مريم تركستاني على الميدالية الذهبية، كما حصل اختراع الثلاجة الذكية لبنوك الدم لابتسام كريري على الميدالية الفضية، وحصل اختراع الجهاز التنفسي الذكي للدكتور أحمد الشريف على الميدالية الفضية، وحصل اختراع سترة الغطاء المرن لحفظ خصوصية المريض للدكتور أحمد الذبياني على الميدالية البرونزية.