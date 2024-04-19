إنجاز سعودي عالمي.. جوائز ذهبية وفضية لـ"تجمُّع مكة" بمعرض جنيف الدولي للاختراعات

حقق تجمع مكة المكرمة الصحي جوائز ذهبية وفضية في جميع الاختراعات الخمسة المشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات بنسخته الـ"49" بمدينة "جنيف"، برعاية سويسرا والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، خلال الفترة من 17 لـ21 إبريل 2024.
ويمثل ذلك إنجازًا سعوديًّا عالميًّا، يضاف إلى إنجازات المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية والعالمية.
وشارك تجمع مكة المكرمة الصحي بخمسة اختراعات، ستسهم في تحسين الطرق العلاجية للمرضى بشكل مباشر وغير مباشر على مستوى العالم.
وفاز اختراع علاج الخلع المتكرر لمفصل الكتف للدكتور توفيق سراج بالميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وحصل اختراع استخدام تقنية النانو لنقل العلاج الكيماوي إلى الخلايا السرطانية للدكتورة مريم تركستاني على الميدالية الذهبية، كما حصل اختراع الثلاجة الذكية لبنوك الدم لابتسام كريري على الميدالية الفضية، وحصل اختراع الجهاز التنفسي الذكي للدكتور أحمد الشريف على الميدالية الفضية، وحصل اختراع سترة الغطاء المرن لحفظ خصوصية المريض للدكتور أحمد الذبياني على الميدالية البرونزية.
يُذكر أن معرض جنيف الدولي للاختراعات من أكبر المعارض والمسابقات للاختراعات في العالم، ويشهد إقبالاً كبيرًا ومشاركات واسعة واهتمامًا عاليًا من المهتمين في مختلف مجالات الابتكار والأبحاث والاختراعات على مستوى العالم.