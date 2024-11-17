‏"بي أيه إي سيستمز" تستعرض قدرتها في قطاع الأمن البحري

كما تقدم الشركة خلال جلسات الملتقى عددا من الأوراق والموضوعات، حيث سيقدم "ديفيد مارتن" مدير عام برنامج التدريب الفني البحري في بي أيه إي سيستمز السعودية جلسة حول تعزيز القدرات البحرية من خلال تقديم تدريب مبتكر، يتحدث خلالها عما تشهده عمليات التدريب البحري من تطورٍ سريع، مدفوعًا بالقفزات التقنية مثل استخدام الذكاء الاصطناعي (AI)، والواقع المعزز (AR)، والواقع الافتراضي (VR)، والنماذج الرقمية (Digital Twins)، والتحليلات التنبؤية، والمركبات والأسلحة الذاتية التشغيل.