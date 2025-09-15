فيصل بن عيّاف يرعى المنتدى والمعرض العالمي للبنية التحتية ويدشّن مكتب دعم المشاريع الكبرى بالرياض

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد البداح، في كلمته الافتتاحية، أن المركز يعمل برؤية واضحة وأهداف طموحة لتحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة الإنفاق عبر التنسيق بين مختلف الجهات، مشيرًا إلى أن المركز نجح في تنسيق أكثر من (7,200) مشروع، ومنع أكثر من (62) ألف تعارض، إضافة إلى تنفيذ أكثر من (200) ألف جولة رقابية انعكست على رفع معدلات الامتثال إلى ما يزيد على (84%).