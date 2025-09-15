فيصل بن عيّاف يرعى المنتدى والمعرض العالمي للبنية التحتية ويدشّن مكتب دعم المشاريع الكبرى بالرياض

رعى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، اليوم، المنتدى والمعرض العالمي للبنية التحتية، الذي تستضيفه العاصمة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويشارك في المنتدى أكثر من (25) دولة، وما يزيد على (300) جهة عارضة محلية ودولية من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات المياه والطاقة والاتصالات والنقل والمدن الذكية والمرافق الحيوية، ويُعد منصة دولية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في قطاع البنية التحتية.
وخلال المنتدى جرى توقيع خمس شراكات إستراتيجية بين مركز مشاريع البنية التحتية وعدد من الجهات الوطنية، شملت مذكرات تفاهم مع: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، وشركة هدهد الرقمية لتقنية المعلومات، وشركة تحكم. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير حلول مبتكرة قائمة على البيانات، وتمكين التخطيط والتنسيق المتكامل، وتسريع تبني التقنيات الناشئة، وتعزيز القدرات الرقمية في مشاريع البنية التحتية.
كما دشّن سموه، خلال رعايته أعمال المنتدى، مكتب دعم المشاريع والأحداث الكبرى بمنطقة الرياض، الذي يهدف إلى دعم العمل التكاملي بين المشاريع الكبرى والجهات الخدمية، ورفع مستوى التنسيق لمنع التعارضات في أعمال المشاريع، وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في رفع كفاءة الإنفاق، بما يسهم في تحقيق تنمية حضرية مستدامة لمدينة الرياض.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد البداح، في كلمته الافتتاحية، أن المركز يعمل برؤية واضحة وأهداف طموحة لتحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة الإنفاق عبر التنسيق بين مختلف الجهات، مشيرًا إلى أن المركز نجح في تنسيق أكثر من (7,200) مشروع، ومنع أكثر من (62) ألف تعارض، إضافة إلى تنفيذ أكثر من (200) ألف جولة رقابية انعكست على رفع معدلات الامتثال إلى ما يزيد على (84%).
وأشار البداح إلى أن تدشين مكتب دعم المشاريع والأحداث الكبرى يمثل امتدادًا لجهود المركز في تعزيز التكامل بين الجهات ورفع جاهزية العاصمة لاستضافة الفعاليات العالمية المقبلة، وفي مقدمتها إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
كما شهد المنتدى تكريم الفائزين بجائزة البنية التحتية 2025 في مساراتها الثلاثة؛ حيث فاز في مسار المقاول المتميز كل من: شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات (قطاع المياه)، وشركة البوابة الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات (قطاع الاتصالات)، وشركة الأساس العريض للمقاولات (قطاع الكهرباء)، وشركة الروسان للمقاولات (قطاع الطرق والمجال العام). فيما نالت شركة المياه الوطنية جائزة الجهة الخدمية المتميزة.
أما مسار البحث العلمي والابتكار، فقد فاز بالمركز الأول سليمان بن محمد الجبرين، وبالمركز الثاني حسين بن ناصر شامان، وبالمركز الثالث وردة بنت علي الشهراني.
ويأتي هذا المنتدى في إطار جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بوصفه الجهة المختصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتحسين المشهد الحضري، وتبني الابتكار في المشاريع، بما يرسخ مكانة الرياض مدينة عالمية رائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة.