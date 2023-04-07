"ريانة برناوي" و"علي القرني" جاهزان لمهمة ""AX-2‎ الفضائية.. التفاصيل في المؤتمر الصحفي

من جانبها، أشادت المهندسة مشاعل الشميمري، المستشارة في الهيئة السعودية للفضاء، بالدعم الكبير والسخي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للفضاء للهيئة السعودية للفضاء، ولهذه المهمة العلمية التاريخية التي ستقوم بها أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، لأجل البشرية والعلم، من خلال الأبحاث والابتكارات التي سيقومون بتنفيذها.