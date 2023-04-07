"ريانة برناوي" و"علي القرني" جاهزان لمهمة ""AX-2‎ الفضائية.. التفاصيل في المؤتمر الصحفي

عقدت الهيئة السعودية للفضاء، وشركة "أكسيوم سبيس"، ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، مؤتمرًا صحفيًا، الليلة الماضية، في مدينة هيوستن، بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، للإعلان عن الموعد الرسمي للمهمة AX-2 الفضائية، المخطط إطلاقها في شهر مايو المقبل، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).
وحضر المؤتمر المهندسة مشاعل الشميمري، المستشارة في الهيئة السعودية للفضاء، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "أكسيوم سبيس" مايكل تي سوفريديني، وممثلون عن وكالة "ناسا"، وشركة "سبيس إكس".
ورحب المشاركون في المؤتمر، بطاقم مهمة AX-2 الفضائية المكون من أربعة رواد هم: ريانة برناوي كأول امرأة سعودية تحلق نحو الفضاء، ورائد الفضاء السعودي علي القرني، وبيجي ويتسون، وجون شوفنر، متمنين لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم.
وأشاد المشاركون برائدي الفضاء السعوديين اللذين خضعا لبرنامج تدريبي خاص مكثف، للتحضير للرحلة التي تتضمن إجراء 14 تجربة رائدة في الجاذبية الصغرى.
وألمحوا إلى أنهما يتمتعان بمهارات وخبرات وقدرات كبيرة، ولياقة بدنية عالية، ومرونة عقلية، ستمكنهما من التكيف مع بيئة الفضاء، مؤكدين أنهما أثبتا كفاءة استثنائية في مجالات مختلفة، مثل الهندسة، والروبوتات، وأنظمة دعم الحياة.
وأوضح المشاركون في المؤتمر الصحفي، أن البرنامج التدريبي لرائدي الفضاء السعوديين تضمن تدريبهما على البرامج والعمليات التشغيلية في محطة الفضاء الدولية، وإجراء العديد من التدريبات في مركزي الأبحاث الياباني والأوروبي في شهري يناير وفبراير الماضيين، بالإضافة إلى التدريب على المهارات الاستكشافية في مقر شركة "سبيس إكس"، في مدينة هوثورن، بولاية كاليفورنيا.
وأكدوا أن إطلاق المهمة يدشن عصرًا جديدًا للمملكة العربية السعودية في استكشاف الفضاء، مشيرين إلى أن هذه المهمة تمثل علامة فارقة لحدثين تاريخيين، حيث تعد المهمة الأولى لامرأة سعودية في الفضاء، مما يؤكد التقدم الذي تحرزه المرأة في المملكة في مختلف القطاعات، كما أنها المرة الأولى لفريق سعودي عربي يعمل في محطة الفضاء الدولية.
من جانبها، أشادت المهندسة مشاعل الشميمري، المستشارة في الهيئة السعودية للفضاء، بالدعم الكبير والسخي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للفضاء للهيئة السعودية للفضاء، ولهذه المهمة العلمية التاريخية التي ستقوم بها أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، لأجل البشرية والعلم، من خلال الأبحاث والابتكارات التي سيقومون بتنفيذها.
وأكدت "الشميمري" ثقة الهيئة السعودية للفضاء في الجاهزية التامة لرائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، وعلى القرني، لتنفيذ مهمتهم في الفضاء، معربة عن ثقة الهيئة في تنفيذهم المهمة بنجاح والعودة إلى أرض الوطن لتحقيق جميع الأهداف التي تم التخطيط لها مسبقًا، ورفع مكانة المملكة عالميًا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتحقيق طموحات المملكة، ومستهدفات رؤية 2030 في مجال الفضاء.
وقالت: سيقوم رواد الفضاء بإجراء 11 تجربة علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، وثلاث تجارب توعوية تعليمية يشارك فيها 12 ألف طالب في 42 موقعًا بالمملكة عبر الأقمار الاصطناعية، في لحظة حاسمة من شأنها أن تسهم في بناء جيل جديد من القادة والمستكشفين والعلماء السعوديين، وترفع مكانة المملكة بصفتها مركزا للأبحاث، علاوة على إلهام الأجيال في الوطن العربي إلى آفاق جديدة تساعد البشرية على الاستفادة من التجارب في الفضاء.