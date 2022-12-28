كثرة حالات المفقودين.. "النفيعي" يروي قصة مؤثرة لأب وابنه تُوفِّيا في الصحراء

وفي التفاصيل، أكد "النفيعي" في حديثه لبرنامج الراصد على "الإخبارية" أهمية البقاء في السيارة عند الضياع في البر، موضحًا أن العثور على السيارة يكون أولاً؛ كونها واضحة، وأيضًا يستطيع متقفو الأثر معرفة طريق السيارة. مشددًا مع كثرة "الكشتات" والخروج للنزهة في الأجواء الماطرة على عدم الخوض في السيول، وضرورة الوجود في أماكن آمنة وقريبة، تتوافر بها شبكات الاتصال.