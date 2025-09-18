سهل تنضم إلى البيئة التنظيمية التجريبية للتقنية العقارية

وتؤكد سهل أن هذه المرحلة تمثل محطة مهمة في مسيرتها، حيث يشهد السوق العقاري السعودي تحولًا نوعيًا نحو حلول رقمية أكثر مرونة وشفافية، مما يتيح للمستثمرين فرصًا أكبر لتحقيق عوائد مستدامة بأسلوب متوافق مع القيم التنظيمية.