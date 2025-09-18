سهل تنضم إلى البيئة التنظيمية التجريبية للتقنية العقارية
أعلنت شركة سهل التمليك لتقنية المعلومات (سهل)، المنصة السعودية المتخصصة في الاستثمار العقاري عبر التملك الجزئي، عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للعقار للانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية لشركات التقنية العقارية. وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبهدف تعزيز الابتكار وفتح آفاق جديدة للمستثمرين الأفراد في السوق العقاري.
وتؤكد سهل أن هذه المرحلة تمثل محطة مهمة في مسيرتها، حيث يشهد السوق العقاري السعودي تحولًا نوعيًا نحو حلول رقمية أكثر مرونة وشفافية، مما يتيح للمستثمرين فرصًا أكبر لتحقيق عوائد مستدامة بأسلوب متوافق مع القيم التنظيمية.
وبهذه المناسبة، صرّح فريق سهل:
"نحن في سهل نؤمن أن الاستثمار العقاري يجب أن يكون متاحًا للجميع بخطوات سهلة وآمنة. انضمامنا للبيئة التجريبية التشريعية يعكس التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني وتطوير حلول مبتكرة تفتح أبواب السوق العقاري أمام شريحة أوسع من المستثمرين."
تُعد سهل منصة سعودية تتيح للأفراد الاستثمار في العقار من خلال التملك الجزئي ابتداءً من 1000 ريال، مع إمكانية تحقيق عوائد دورية وامتلاك أصول عقارية بطريقة رقمية متكاملة.