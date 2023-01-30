حفر الباطن.. جراحة دقيقة تستأصل "ورم الـ22 سم" من امرأة تحمل جنيناً

تمكّن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، من استئصال ورم ليفي وصل طوله 22 سم لامرأة تبلغ من العمر 22 عاماً، وحامل في جنين بالأسبوع الثاني عشر.
وكانت السيدة قد راجعت عيادة النساء والولادة، وهي تشكو آلاماً أسفل البطن، بسبب ورم ليفي بدأت أعراضه مع فترة الحمل، تسبّب في ضغط على المثانة وعلى الرحم مما يصعّب الولادة بالحالة الطبيعية في مثل هذه الحالات.
وقرّر الفريق الطبي بعد عمل الفحوصات اللازمة بإجراء عملية جراحية دقيقة استمرت ساعة تم خلالها استئصال الورم بنجاح مع الحفاظ على الجنين وغادرت المريضة وهي بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.
يُذكر أن أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الولادة والأطفال قدّم خلال العام الماضي 2022م، خدماته لـ 242745 مستفيداً، منها 194107 مستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ، و48638 مستفيداً من العيادات الخارجية خدماتها لـ48638 مستفيداً.
وأبانت صحة حفر الباطن، أن عدد مراجعي قسم الأشعة خلال الفترة نفسها بلغ 47704 مستفيدين، و982,279 مستفيداً للمختبر، وتم صرف 355213 وصفة طبية، كما تم إجراء 8314 عملية جراحية.