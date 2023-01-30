حفر الباطن.. جراحة دقيقة تستأصل "ورم الـ22 سم" من امرأة تحمل جنيناً

وكانت السيدة قد راجعت عيادة النساء والولادة، وهي تشكو آلاماً أسفل البطن، بسبب ورم ليفي بدأت أعراضه مع فترة الحمل، تسبّب في ضغط على المثانة وعلى الرحم مما يصعّب الولادة بالحالة الطبيعية في مثل هذه الحالات.