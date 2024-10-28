مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2856 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في سلقين وعزمارين وعفرين السورية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 517 سلة غذائية و517 حقيبة صحية بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا، استفاد منها 3102 فرد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024.
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 916 سلة غذائية و916 حقيبة صحية في مدينتي سلقين وعزمارين بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، استفاد منها 5.496 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 1.464 مستفيدًا خلال شهر سبتمبر 2024م، منهم 732 مستفيدًا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و391 مريضًا في عيادة الطوارئ، و314 مستفيدًا في عيادة الباطنية، و19 حالة في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع 8 أشخاص عيادة التوعية والتثقيف.
وفي الخدمات المرافقة استفاد 712 شخصًا من قسم الخدمات التمريضية، كما صُرفت الأدوية لـ 1.399 فردًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 72 مريضًا، في حين نُفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.