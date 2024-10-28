مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2856 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في سلقين وعزمارين وعفرين السورية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 916 سلة غذائية و916 حقيبة صحية في مدينتي سلقين وعزمارين بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، استفاد منها 5.496 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024.