هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز ونادي الصقور يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الموروث الثقافي

وتضمنت بنود المذكرة التعاون في تعزيز القيم المرتبطة بالموروث الثقافي من خلال برنامج "صقار المستقبل"، الذي يقيمه النادي لتدريب النشء على الصقارة، إلى جانب برنامج "سلومنا" الذي تقدمه الهيئة لتعزيز انتماء الجيل الناشئ لهويتهم الوطنية وترسيخ فهمهم للتاريخ والثقافة السعودية. كما تشمل المذكرة تطوير وتنفيذ برامج تدريبية لأبناء المجتمع المحلي، لتنمية معارفهم ومهاراتهم في مجال تربية الصقور وتعزيز ارتباطهم بالموروث الثقافي.