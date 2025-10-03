هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز ونادي الصقور يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الموروث الثقافي

وقّعت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مذكرة تفاهم مع نادي الصقور السعودي، بهدف دعم الجهود الوطنية في تعزيز الموروث الثقافي والسياحة البيئية وإشراك المجتمع المحلي، وذلك عبر نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومثّل الهيئة في التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي، فيما مثّل النادي الرئيس التنفيذي طلال بن عبدالعزيز الشميسي.
وتضمنت بنود المذكرة التعاون في تعزيز القيم المرتبطة بالموروث الثقافي من خلال برنامج "صقار المستقبل"، الذي يقيمه النادي لتدريب النشء على الصقارة، إلى جانب برنامج "سلومنا" الذي تقدمه الهيئة لتعزيز انتماء الجيل الناشئ لهويتهم الوطنية وترسيخ فهمهم للتاريخ والثقافة السعودية. كما تشمل المذكرة تطوير وتنفيذ برامج تدريبية لأبناء المجتمع المحلي، لتنمية معارفهم ومهاراتهم في مجال تربية الصقور وتعزيز ارتباطهم بالموروث الثقافي.
وشمل التعاون أيضًا إقامة فعاليات وأنشطة سياحية بيئية في نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، مع تخصيص المساحات المناسبة وفق ضوابط الحماية البيئية، إضافة إلى إطلاق مبادرات للتوعية بأهمية الموروث الثقافي والمحميات الطبيعية وضرورة المحافظة عليها، عبر الوسائل الإعلامية والفعاليات المتخصصة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن جهود الهيئة والنادي لتوحيد العمل المشترك في الحفاظ على الموروث الثقافي وتنميته، ودعم المبادرات البيئية والسياحية التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وربطها بالاستدامة البيئية.