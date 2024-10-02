في عالم تتقاذفه الصراعات.. "البلوي": المملكة دولة سلام تواصل نهجها في خدمة الإنسانية بفيض مساعدات وصل لـ 171 دولة

يؤكد الكاتب الصحفي جميل البلوي أنه في عالم تتقاذفه الصراعات تبرز المملكة كدولة سلام، مستلهمة ذلك من قيادتها الحكيمة وشعبها الأصيل، لتواصل نهجها في خدمة الإنسانية، راصدا كيف رسخت المملكة مكانتها كواحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية في العالم، حتى وصل فيض هذه المساعدات لـ(171) دولة حول العالم، دون البحث عن مكاسب دبلوماسية أو التأثير على قرار سياسي، ودون النظر إلى دين أو عرق.