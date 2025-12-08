مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يدشن التوسعة الجديدة لوحدة الغسيل الكلوي لتحسين تجربة المراجعين

دشن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، التوسعة الجديدة لوحدة الغسيل الكلوي، وذلك تلبية لاحتياجات المراجعين. إذ تتميز الوحدة بتوفير بيئة ورعاية صحية متكاملة تتسم بالشمول وتتوافق مع المعايير العالمية لمرضى الفشل الكلوي، ويعمل بها كفاءات طبية على مستوى عالٍ من الخبرة والتأهيل، من استشاريين وفريق تمريضي وأخصائيين اجتماعيين وأخصائيي تغذية. وستمكن هذه التوسعة من إجراء جلسات غسيل كلى بكفاءة وجودة عالية.
وتضم الوحدة غرف غسيل كلوي مستقلة ومُجَهزة بأحدث التقنيات الطبية العالمية، ومصممة بعناية فائقة لتوفر أعلى درجات الخصوصية والراحة والرفاهية، حيث توفر مساحات علاجية فسيحة، ومتابعة فردية دقيقة، وفريقًا متخصصاً من أطباء الكلى والتمريض والفنيين، لضمان تقديم رعاية آمنة وفعّالة وفق أعلى المعايير. ويشرف على كل مراجع طاقم تمريضي خاص، وتضم الوحدة غرف مخصصة لمرضى الأمراض التنفسية، ولمرضى التهاب الكبد الوبائي (C)،((B ، كما تحتوي كل غرفة على سرير منفصل بجانب جهاز الغسيل الكلوي، ونظام صوتي ومرئي متطور، يتيح مشاهدة عدة قنوات تلفزيونية متنوعة، وخدمات إنترنت مجاني وكرسي للمرافق، بالإضافة إلى تقديم وجبة مع مشروب خلال الجلسة.
وقد تم تجهيز الوحدة بأحدث تقنيات غسيل الكلى عالية الكفاءة وذات درجات سلامة متقدمة، مع تميزها بوجود فلاتر طبية دقيقة الجودة من كبرى الشركات العالمية، وتتم مراقبة جميع الإجراءات باحترافية للوقاية من أي تلوث بكتيري أو كيماوي.
وتقدم الوحدة مجموعة واسعة من الخدمات، كعلاج أمراض الكلى الحادة والمزمنة، والمتابعة قبل وبعد زراعة الكلى، وعلاج حالات كالحصى الكلوية واضطرابات الأملاح ومستوى الحموضة بالدم، فضلاً عن تشخيص ومتابعة وعلاج ارتفاع ضغط الدم الثانوي والأساسي، وتقديم الرعاية لمصابي الفشل الكلوي الحاد، وتقييم وعلاج مرضى التهاب الكلى، واضطرابات التوازن الحمضي القاعدي أو كليهما، والقصور الكلوي المتقدم، وتشخيص وعلاج أمراض العظام كلوية المنشأ، وغيرها من الحالات، بجانب توفير الأدوية الأساسية التي يحتاجها المريض، قبل وأثناء وبعد جلسات الغسيل، وتصل التقارير الطبية إلى المريض مباشرة عند الطلب، إضافة إلى أن المستشفى يخصص مواقف سيارات خاصة لمراجعي الوحدة.
وبعد جلسة الغسيل يحصل المرضى على استشارات طبية، يقدمها فريق متخصص وأخصائيو التغذية، مع متابعة دورية وإمكانية إجراء الفحوصات اللازمة داخل الوحدة، دون الحاجة للانتقال إلى أقسام أخرى، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول نظامهم الغذائي ودعمهم اجتماعيًّا.
وتعكس هذه التوسعة التزام المستشفى الدائم، بـالتميّز في تقديم الرعاية الصحية من خلال الدمج بين أحدث التقنيات الطبية والرعاية الإنسانية. حيث تم تجهيز كل محطة غسيل بأنظمة مراقبة متطورة، لضمان الدقة والأمان.