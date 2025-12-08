مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يدشن التوسعة الجديدة لوحدة الغسيل الكلوي لتحسين تجربة المراجعين

وتقدم الوحدة مجموعة واسعة من الخدمات، كعلاج أمراض الكلى الحادة والمزمنة، والمتابعة قبل وبعد زراعة الكلى، وعلاج حالات كالحصى الكلوية واضطرابات الأملاح ومستوى الحموضة بالدم، فضلاً عن تشخيص ومتابعة وعلاج ارتفاع ضغط الدم الثانوي والأساسي، وتقديم الرعاية لمصابي الفشل الكلوي الحاد، وتقييم وعلاج مرضى التهاب الكلى، واضطرابات التوازن الحمضي القاعدي أو كليهما، والقصور الكلوي المتقدم، وتشخيص وعلاج أمراض العظام كلوية المنشأ، وغيرها من الحالات، بجانب توفير الأدوية الأساسية التي يحتاجها المريض، قبل وأثناء وبعد جلسات الغسيل، وتصل التقارير الطبية إلى المريض مباشرة عند الطلب، إضافة إلى أن المستشفى يخصص مواقف سيارات خاصة لمراجعي الوحدة.