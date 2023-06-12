دخل حيز التنفيذ.. أمير عسير يوجه بإنشاء جسرَيْ مشاة بحزام محايل الغربي

شهد حزام محايل عسير الغربي بدء العمل على إنشاء جسرَي المشاة، حيث شرع المقاول في العمل وبدء التنفيذ الفعلي، بعدما شهد المكان شهد عددًا من حالات الدهس التي ذهب ضحيتها الكثير ما بين قتيل ومصاب.
ويأتي المشروع إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز الذي وجّه في وقت سابق بسرعة الإنشاء بما يضمن سلامة المارة ومرتادي المكان الذي تنتشر به المولات والمراكز التجارية التي يرتادها الآلاف من الزوار والمتسوقين من داخل المنطقة وخارجها.
وكانت "سبق" قد تناولت القضية في سلسلة من التقارير الصحفية نشر آخرها في العاشر من شهر مارس 2023م بعنوان "بعد تسببه في وفيات وإصابات.. عقد لإنشاء جسري مشاة بحزام محايل الغربي"، جاء فيه: وقّع أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، عقد إنشاء جسري مشاة بالحزام الغربي في محايل عسير؛ للحد من حوادث الدهس التي شهدها الطريق، وذهب ضحيتها عدد من الأبرياء.
وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ"سبق": إن البلدية حريصة كل الحرص على كل ما من شأنه سلامة وصحة المواطن والمقيم، مؤكدًا سعيها الدائم مع بقية الجهات الحكومية الأخرى لاتخاذ كل قرار يؤدي إلى تجويد الخدمة وتحسينها؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، والذي يتابع بنفسه كل ما يمس رفاهية وحياة الناس بصفة عامة وما يتعلق بسلامتهم وأمنهم بصفة خاصة".