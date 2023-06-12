دخل حيز التنفيذ.. أمير عسير يوجه بإنشاء جسرَيْ مشاة بحزام محايل الغربي

وكانت "سبق" قد تناولت القضية في سلسلة من التقارير الصحفية نشر آخرها في العاشر من شهر مارس 2023م بعنوان "بعد تسببه في وفيات وإصابات.. عقد لإنشاء جسري مشاة بحزام محايل الغربي"، جاء فيه: وقّع أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، عقد إنشاء جسري مشاة بالحزام الغربي في محايل عسير؛ للحد من حوادث الدهس التي شهدها الطريق، وذهب ضحيتها عدد من الأبرياء.