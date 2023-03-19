شاهد.. محافظ الليث يقف على الخدمات المقدّمة بميقات يلملم لاستقبال المعتمرين استعدادًا لشهر رمضان

واطّلع الزهراني على جاهزية الخدمات المقدمة لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، ومدى استعدادات الجهات الحكومية والمساندة بمرافق جامع الميقات والمنطقة المحيطة به، التي شهدت مجموعةً من المشاريع التطويرية، تضمّنت تحسين المشهد الحضري، وإعادة هيكلة مواقع الخدمات العامة المقدّمة للزوار وضيوف الرحمن، وتحسين مستوياتها، شملت: جامع ميقات يلملم الذي يقع على مساحة 10 آلاف م2، ويتّسع لأكثر من 4000 مصلٍّ، ويعمل به أكثر من 105 موظفين وعاملين؛ ومحطة تحلية المياه التي تضخّ ما يقارب 1500 طن من المياه المحلّاة.