شاهد.. محافظ الليث يقف على الخدمات المقدّمة بميقات يلملم لاستقبال المعتمرين استعدادًا لشهر رمضان

تفقَّد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، ميقات يلملم، برفقة رؤساء ومديري الجهات الحكومية ذات العلاقة.
واطّلع الزهراني على جاهزية الخدمات المقدمة لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، ومدى استعدادات الجهات الحكومية والمساندة بمرافق جامع الميقات والمنطقة المحيطة به، التي شهدت مجموعةً من المشاريع التطويرية، تضمّنت تحسين المشهد الحضري، وإعادة هيكلة مواقع الخدمات العامة المقدّمة للزوار وضيوف الرحمن، وتحسين مستوياتها، شملت: جامع ميقات يلملم الذي يقع على مساحة 10 آلاف م2، ويتّسع لأكثر من 4000 مصلٍّ، ويعمل به أكثر من 105 موظفين وعاملين؛ ومحطة تحلية المياه التي تضخّ ما يقارب 1500 طن من المياه المحلّاة.
كما اطّلع على تجهيزات صالة استقبال ضيوف الرحمن التي تقع على مساحة 6000م2، وما تقدمه المجموعة الوطنية للاستزراع المائي من خدمات لقاصدي بيت الله الحرام. وأشاد بدور جهات القطاع الثالث في تعزيز العمل التطوّعي والاجتماعي بين أبناء الوطن؛ حيث اطّلع على الخدمات التي تقدّمها "جمعية سعيا للخدمات الإنسانية" لضيوف الرحمن بميقات يلملم خلال موسم رمضان 1444هـ.
ونوَّه محافظ الليث بكافة الخدمات التي سخَّرتها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن من خلال المتابعة المستمرة، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لهم، وتيسير تلك الأعمال المقدَّمة عبر أيدي أبناء الوطن الذين يبذلون كلَّ جهدٍ وبروحٍ عاليةٍ لتلبية كل خدمة يحتاجُها ضيوفُ الرحمن من أصقاع العالم كافة.