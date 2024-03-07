رويال سويس لخدمات السيارات تعلن عن الافتتاح الكبير لفرعها الجديد في الرياض

وشهد الافتتاح الكبير لشركة رويال سويس لخدمات السيارات في الرياض مجموعة كبيرة من الحضور، بما في ذلك المهتمين بالصناعة وكبار العملاء وشريحة مميزة من أفراد المجتمع المحلي، بالإضافة إلى المتحمسين من وسائل الإعلام، ولم تقتصر هذه الفعالية على عرض مستقبل العناية بالسيارات في المملكة فحسب، بل سلطت الضوء أيضاً على مجموعة كاملة من الخدمات التي تقدمها الشركة بدءاً من الصيانة الروتينية إلى الإصلاحات المعقدة، والتي يتم تقديمها بذات الكفاءة والجودة التي تقدمها خدمة الوكلاء، وقد أُتيح للحضور فرصة فريدة من نوعها بالتفاعل مع فريق الخبراء في الشركة، واكتساب أفكار مباشرة حول الحلول المتقدمة والتجهيزات المتطورة التي تميز شركة رويال السويسرية لخدمات السيارات.