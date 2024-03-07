رويال سويس لخدمات السيارات تعلن عن الافتتاح الكبير لفرعها الجديد في الرياض
افتتحت رويال سويس لخدمات السيارات في الرياض أحدث فروعها الجديدة الموافق 6 من مارس للعام الجاري، ويهدف الافتتاح إلى توسيع نطاق الرعاية المتميزة للسيارات في قلب المملكة العربية السعودية، حيث يؤكد هذا التوسع الاستراتيجي، على تفاني الشركة في الاستجابة للحاجة المتزايدة لخدمات السيارات الممتازة، وتقديم خدمة متميزة لمالكّي السيارات الفاخرة والكهربائية في جميع أنحاء المملكة.
وشهد الافتتاح الكبير لشركة رويال سويس لخدمات السيارات في الرياض مجموعة كبيرة من الحضور، بما في ذلك المهتمين بالصناعة وكبار العملاء وشريحة مميزة من أفراد المجتمع المحلي، بالإضافة إلى المتحمسين من وسائل الإعلام، ولم تقتصر هذه الفعالية على عرض مستقبل العناية بالسيارات في المملكة فحسب، بل سلطت الضوء أيضاً على مجموعة كاملة من الخدمات التي تقدمها الشركة بدءاً من الصيانة الروتينية إلى الإصلاحات المعقدة، والتي يتم تقديمها بذات الكفاءة والجودة التي تقدمها خدمة الوكلاء، وقد أُتيح للحضور فرصة فريدة من نوعها بالتفاعل مع فريق الخبراء في الشركة، واكتساب أفكار مباشرة حول الحلول المتقدمة والتجهيزات المتطورة التي تميز شركة رويال السويسرية لخدمات السيارات.
وصرح فهد الحميري الرئيس التنفيذي لشركة رويال السويسرية لخدمات السيارات بقوله :" سعداء بافتتاح أحدث فروعنا في الرياض فمنذُ البداية كان هدفنا هو تقديم بديل أرقى من خدمات الوكلاء، ليس من حيث التكلفة المعقولة فقط؛ بل من حيث الجودة والراحة وتجربة العميل، وتشهد خبرتنا التي تمتد لعقود من الزمن، بتصميمنا نموذجاً للخدمة بمستوى خدمة الوكلاء، وبشكل مباشر مع عملائنا دون الحاجة إلى دفع ثمن مبالغ فيه، ونحن إذ نقدم هذا النموذج في الرياض فإن هدفنا هو تجاوز التوقعات وليس مجرد تلبية توقعات العملاء، ونتطلع في ذلك إلى إحداث تأثيرٍ دائم في خدمات صناعة وصيانة السيارات في المملكة العربية السعودية."
ورسخّت شركة رويال السويسرية لخدمات السيارات حضوراً بارزاً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وسجلت العديد من الإنجازات العريقة التي امتدت لأكثر من 18 عاماً في هذا المجال، وتعكس رحلة الشركة من دبي إلى أبو ظبي والشارقة والعين ورأس الخيمة، والآن الرياض، رؤيتها لإعادة تعريف معايير خدمة السيارات في جميع أنحاء المنطقة، وتدعو شركة رويال السويسرية لخدمات السيارات مجتمع الرياض وعشاق السيارات لزيارة الفرع الجديد واكتشاف الفرق في مجال العناية بالسيارات عن كثب، حيث تأسست شركة رويال السويسرية لخدمات السيارات، بمعايير إصلاح أعلى من تلك التي يقدمها وكلاء السيارات، وبأسعار أكثر تنافسية، وتقوم الشركة بتقديم كافة الإصلاحات والخدمات ذاتها التي تقدمها الورش المملوكة لوكلاء السيارات الفاخرة، بمزايا فريدة ومُنافِسة.