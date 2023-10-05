اتفاقية تعاون بين (بر جدة) وجمعية المودة للاستفادة من البرامج الأسرية المقدمة عبر منصة أكاديمية العائلة

يُذكر أن جمعية البر بجدة هي إحدى الجمعيات الرائدة في خدمة العمل الاجتماعي وتعزيز التنمية عبر برامجها ونشاطاتها التي تتركز في مجالات رعاية الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، وتقدم الجمعية حزمة من البرامج للأسر محدودة الدخل المستفيدة من خدماتها من خلال التدريب والتأهيل ثم التمكين بالتوظيف بالتعاون مع عددٍ من القطاعات، وقد عنيت الجمعية بالتمكين التنموي من خلال إنشاء قسم خاص بالتمكين يعمل على تعزيز التكامل مع سائر القطاعات بما يعود بالخير على الأسر وأبنائها، حيث تحرص الجمعية على تحقيق جودة الحياة لتلك الفئات بتهيئة البيئة والأنماط المعيشية الملائمة لهم، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030.