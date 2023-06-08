لحجاج بنجلاديش مستفيدي "طريق مكة".. كوادر سعودية مؤهّلة تعمل كخلية نحل

بدوره أكّد الوكيل رقيب ناصر السبيعي، من الجوازات، أن "مبادرة طريق مكة" تعكس اهتمام القيادة بخدمة ضيوف الرحمن، موضحًا أن عمله "بمطار حضرة شاه جلال الدولي ببنجلاديش، يسهم في إنهاء إجراءات سفر الحجاج قبل وصولهم للمملكة، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يوفّقه وزملاءه لكل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن.