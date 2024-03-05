الوطنية للإسكان NHC و"مجموعة طلعت مصطفى السعودية" توقعان مراسم بدء إطلاق مشروع مدينة بنان بضاحية الفرسان

ويشار إلى أن مشروع بنان بشمال شرق العاصمة الرياض يقع في ضاحية الفرسان التي تعتبر أكبر ضاحية سكنية يتم تطويرها من الوطنية للإسكان NHC، حيث توفر الضاحية أكثر من 50 ألف وحدة سكنية على مساحة 35 مليون متر مربع تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تتنوع ما بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية بالإضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.