بعد التأكيد السعودي-الكويتي بامتلاك حقل الدرة حصرياً.. إيران: الملف قضية قانونية

وقبل أيام، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن السعودية والكويت تجدّدان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.