"طريق مكة" في باكستان.. تعرف على مساهمات السواعد النسائية السعودية المدربة

وعبّرت الجندي أول أسماء الذبياني عن سعادتها بهذه المشاركة التي تُعَد شرفًا عظيمًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام في أوطانهم، وإظهار الصورة المشرفة للمملكة وللمرأة السعودية بشكل عام.