بمستهدفات تحققت.. اختتام أعمال مؤتمر ومعرض "إكسبو الحج 2023" في جدة

اختتمت مساء الليلة أعمال النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، التي أقيمت في جدة تحت شعار "الجودة في منظومة الخدمات"، بحضور أكثر من 60 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، وبمشاركة أكثر من 200 شركة متخصصة في خدمات الحج والعمرة، والعديد من الجهات الحكومية التي تُعنى بخدمات الحجاج والمعتمرين.
وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في ختام "إكسبو الحج": إن جميع المستهدفات المرجوّة من المؤتمر تحققت، لافتًا إلى أن حضور المعرض والمؤتمر تجاوزوا 60 ألف زائر من داخل وخارج المملكة، مضيفًا أن ما يزيد على 200 شركة متخصصة كانت حاضرة إلى جانب شركات عامة.
ووجّه مشاط شكره إلى الوزراء ورؤساء المكاتب والبعثات الذين جاؤوا ممثلين عن بلدانهم، كاشفًا أن عددهم تجاوزوا الـ70 ممثلًّا، منهم نحو خمسين ممثلًا بدرجة وزير أو رئيس مكتب، مشددًا على أهمية المؤتمر والمعرض في جذب كافة أطراف المنظومة من القطاع العام والخاص وغير الربحي، في ظل الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده.
من جانبه أكّد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو بن رضا المداح، أن الوزارة أرادت من خلال المؤتمر والمعرض تحقيق العديد من المستهدفات الطموحة لتلبية تطلعات ورغبات ضيوف الرحمن المتنوعة، مضيفًا أن محتوى المؤتمر والمعرض لفت الأنظار من خلال إظهار التطويرات المستحدثة في منظومة الحج والعمرة، وما شهده المؤتمر من تحفيز على الابتكار في الخدمات من خلال تمكين روّاد الأعمال.
وفي ثنايا فقرات الحفل الختامي كرّمت وزارة الحج المشاركين في مسابقة "تحدّي الحج" ومسابقة "ابتكاري"، كما كرّمت المستثمرين والشركاء والأجنحة المتميّزة؛ إذ ذهبت جوائز مسابقة تحدّي الحج إلى خمس فرق هي: فريق مشروع "قصة مكة" في المركز الأول، فريق مشروع "متاعي" في المركز الثاني، فريق مشروع "احتواء" في المركز الثالث، فريق مشروع "وُجِد" في المركز الرابع، فريق مشروع "ذا لوست" في المركز الخامس.
وفي مسار الشركات من مسابقة "ابتكاري"، نالت المركز الأول شركة سعد جميل القرشي وشركاه عن مشروع تطوير وحدات حجاج الداخل، والمركز الثاني شركة نُسُك المشاعر عن مشروع تطبيق "حيّهم"، والمركز الثالث شركة صالح الظفيري عن مشروع المطوّف الرقمي "مكّي".
فيما ذهبت جوائز مسار الأفراد من ذات الجائزة إلى تسعة مشاريع على التوالي بالترتيب من الأول حتى التاسع، تطبيق إخوة، مشروع عزّز معرفتك، مشروع تساهيل، مشروع الحاوية المساعدة، مشروع جليسة المشاعر، مشروع توعية الحاج، مشروع حسّاسات سيارات الإسعاف في المشاعر المقدسة، مشروع أرشدني، مشروع التصوير التجسيمي.
أمّا جائزة أفضل جناح مشارك في المعرض فقد اختير لها تسعة أجنحة هي أجنحة شركات: الوكلاء، مشارق، إثراء الوجود، ضيوف البيت، عِلم، دلّة البركة، عمرة الراجحي، نقابة السيارات، وشركة البدّاد.
وشهدت أيّام الفعالية الأربع جلسات وحوارات علمية عديدة؛ إذ بلغ عدد الجلسات الرئيسية تسع جلسات، وعدد الجلسات الحوارية أربع جلسات، وعدد أحاديث الحج ستّة أحاديث، إضافة إلى جلستي عرض وستٍّ وثلاثين ورشة عمل. وقد شارك في تقديمها سبعون متحدّثًا محلّيًّا وأحد عشر متحدّثًا دوليًّا، استعرضوا من خلالها واقع ومستقبل خدمات الحج والعمرة من خلال ثلاثة محاور هي: التحسين، والتنافسية، والاستدامة.