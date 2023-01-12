بمستهدفات تحققت.. اختتام أعمال مؤتمر ومعرض "إكسبو الحج 2023" في جدة

ووجّه مشاط شكره إلى الوزراء ورؤساء المكاتب والبعثات الذين جاؤوا ممثلين عن بلدانهم، كاشفًا أن عددهم تجاوزوا الـ70 ممثلًّا، منهم نحو خمسين ممثلًا بدرجة وزير أو رئيس مكتب، مشددًا على أهمية المؤتمر والمعرض في جذب كافة أطراف المنظومة من القطاع العام والخاص وغير الربحي، في ظل الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده.