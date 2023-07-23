الرئيس التنفيذي لشركة إنجي السعودية محمد الحجاج: دخول الموظفات السعوديات قطاع تحلية المياه يوجد واقعاً جديداً في سوق العمل

وانطلاقاً من هذا الالتزام، أطلقت شركة إنجي بالسعودية بالتعاون مع "أكاديمية الطاقة والمياه" برنامجاً تدريبياً مهنياً متكاملاً هو الأول من نوعه في المملكة، مدته عامين لتدريب المهندسات السعوديات الخريجات على العمل في قطاع تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، بحسب ما أشار م. الحجاج، مع تقديم فرص عالية للتوظيف بعد اكتمال التدريب، وذلك في إطار حرص شركة إنجي على تمكين المرأة السعودية من العمل في هذا القطاع الذي كان التوظيف فيه حكراً على الرجال، ما يعزز من المسارات والفرص الوظيفية المتاحة أمام السعوديات.