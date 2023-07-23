الرئيس التنفيذي لشركة إنجي السعودية محمد الحجاج: دخول الموظفات السعوديات قطاع تحلية المياه يوجد واقعاً جديداً في سوق العمل

قال المهندس محمد الحجاج، الرئيس التنفيذي لشركة إنجي السعودية، إن شركة إنجي تسعى من خلال مشاركتها في المشاريع الحيوية في قطاعي الطاقة والمياه في السعودية للمساهمة في تطوير الكفاءات البشرية في سوق العمل وتمكين المواهب المدربة، مضيفاً أن دخول السعوديات في قطاع تحلية المياه يوجد واقعاً جديداً في سوق العمل السعودي.
وأكد م. الحجاج على التزام شركة إنجي بإطلاق مبادرات نوعية لرعاية وتهيئة المواهب الصاعدة في مجالات عمل الشركة، وزيادة نصيب المرأة في المناصب الإدارية لتصل إلى 30% بحلول عام 2030م، وأوضح "لدينا التزام حقيقي نحو خلق بيئة عمل جاذبة تحقق المساواة في الفرص الوظيفية المناسبة للمواهب في العمل والازدهار".
وانطلاقاً من هذا الالتزام، أطلقت شركة إنجي بالسعودية بالتعاون مع "أكاديمية الطاقة والمياه" برنامجاً تدريبياً مهنياً متكاملاً هو الأول من نوعه في المملكة، مدته عامين لتدريب المهندسات السعوديات الخريجات على العمل في قطاع تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، بحسب ما أشار م. الحجاج، مع تقديم فرص عالية للتوظيف بعد اكتمال التدريب، وذلك في إطار حرص شركة إنجي على تمكين المرأة السعودية من العمل في هذا القطاع الذي كان التوظيف فيه حكراً على الرجال، ما يعزز من المسارات والفرص الوظيفية المتاحة أمام السعوديات.
وشهد البرنامج إقبالاً كبيراً حيث تلقى أكثر من 4,900 طلباً للتقديم، ما أظهر تنافسية حقيقية وشغفاً من جانب المهندسات السعوديات تجاه فرص التعلم والتدريب والعمل في قطاع غير تقليدي بالنسبة لهن، وقد اختارت شركة إنجي بالفعل 15 مهندسة من بين المتقدمات، وسوف يبدأن العمل في محطات شركة إنجي لتحلية المياه في محافظتي ينبع والجبيل بعد اكتمال البرنامج العام المقبل، تزامناً مع انطلاق العمل في محطة الجبيل 3ب، وهي تحت الإنشاء حالياً وستكون المحطة الأولى من نوعها لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي وتعمل بالطاقة الشمسية في المملكة، بحسب ما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إنجي السعودية.
ويؤكد م. الحجاج أن التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات في إطار رؤية السعودية الطموحة إنما يشكل نموذجاً حقيقياً لتمكين الشباب والشابات من العمل في مجالات هندسية متطورة تتطلب قدرات علمية ومهارات عملية متخصصة.
كما عبر م. محمد الحجاج، والذي عمل لأكثر من خمس سنوات في وزارة الاستثمار السعودية، عن إعتزازه بدعم المواهب وتحسين بيئة العمل ومشاركة الشابات السعوديات في قطاعات غير مسبوقة إلى جانب زيادة نسبة مشاركتهن في سوق العمل لتصل إلى 37%، وهو ما حاز على احترام وتقدير المؤسسات العالمية، ومن بينها تصنيف البنك الدولي للسعودية باعتبارها الاقتصاد الأفضل عالمياً في تحقيق التقدم على مسار المساواة خلال عام 2020م.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنجي السعودية إن ما تشهده المملكة يضاهي أحدث التوجهات العالمية في رعاية المواهب والكوادر البشرية الشابة، وخاصة في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات، معبراً عن اعتزاز شركة إنجي بمشاركتها الفاعلة في تحقيق طفرة حقيقية في سوق العمل السعودي والذي بات أكثر قدرة على تضمين وتطوير المواهب وتقديم فرص متميزة للعمل في بيئة صحية ومتطورة.