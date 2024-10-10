الهيئة العامة للترفيه توقع اتفاقيات رعاية استراتيجية وبلاتينية لموسم الرياض 2024

في فئة الشركاء الرئيسيين، تم التوقيع مع شركات مثل بيبسي، ليز، دانكن، بنده، وparket. بينما تم توقيع اتفاقية مع شركة سيرك كشريك بيئي، ومع تطبيق جاكو كشريك تواصل اجتماعي. وشهد الحدث أيضًا توقيع عقد رعاية مع شركة كودو.