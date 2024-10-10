الهيئة العامة للترفيه توقع اتفاقيات رعاية استراتيجية وبلاتينية لموسم الرياض 2024

أقيمت اليوم في منطقة "فيا رياض" مراسم توقيع عقود رعاية موسم الرياض 2024، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ. تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركاء استراتيجيين وبلاتينيين لدعم الموسم، الذي يعد فرصة كبرى للشركات لتحقيق انتشار واسع في الأسواق العالمية والمحلية بفضل الحضور الجماهيري الكبير.
وقع المستشار آل الشيخ ووزير السياحة أحمد الخطيب عقد رعاية الهيئة السعودية للسياحة بصفتها شريكًا رسميًا لموسم الرياض. كما وقع آل الشيخ عقد رعاية برنامج جودة الحياة للموسم، بمشاركة الرئيس التنفيذي للبرنامج خالد البكر.
وشهد الحدث توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط لعقود رعاية مع الشركاء البلاتينيين، وهم البنك الأهلي السعودي، شركة الاتصالات السعودية، مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وشركة أرامكو السعودية.
كما تم التوقيع مع الشركاء المميزين (premium)، منهم شركة تطوير المربع، الخطوط الجوية العربية السعودية، شركة التعاونية للتأمين، إضافة إلى توقيع عقود مع الشركاء الاستراتيجيين مثل شركة التنفيذي، شركة لوسيد، مطعم بيتزا مايسترو، وتطبيق Check App.
في فئة الشركاء الرئيسيين، تم التوقيع مع شركات مثل بيبسي، ليز، دانكن، بنده، وparket. بينما تم توقيع اتفاقية مع شركة سيرك كشريك بيئي، ومع تطبيق جاكو كشريك تواصل اجتماعي. وشهد الحدث أيضًا توقيع عقد رعاية مع شركة كودو.
إضافة إلى ذلك، قدم موسم الرياض رعاية بقيمة مليوني ريال لجمعية حفظ النعمة، كما تم توقيع عقد رعاية مع نادي "تويستد مايندز".