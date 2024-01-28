"الإرشاد الزراعي" ينصح مزارعي النخيل بالتخلص من الحشائش والرش بمبيد فطري خلال يناير

وأوضح المهندس راشد العصيمي؛ أن التخلص من الحشائش من الأحواض وفيما بينها من الأمور المهمة للنخيل خلال هذه الفترة؛ كونها تنافس النخلة على الماء والغذاء، إضافة إلى أنها مصدرٌ للآفات الحشرية.