مساس بالحياة الخاصة وترويج مواد مخدرة.. المخالفون في قبضة "رجال الأمن"

وأوضح الأمن العام، في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية الإندونيسية في جدة؛ قام بتوثيق ونشر محتوى مرئي من شأنه المساس بالحياة الخاصة، ومخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.