مساس بالحياة الخاصة وترويج مواد مخدرة.. المخالفون في قبضة "رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام، في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية الإندونيسية في جدة؛ قام بتوثيق ونشر محتوى مرئي من شأنه المساس بالحياة الخاصة، ومخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وفي القصيم، تمّ القبض على مواطن قام بحرق محل تجاري في مدينة بريدة.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على مواطنٍ في الرياض قام بترويج مادتَي الحشيش والأمفيتامين المخدّرتَيْن وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.