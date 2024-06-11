تتراباك تطلق المرحلة الثالثة من حملتها العالمية "اختر الطبيعة. اختر العبوة الكرتونية" لتعزيز الوعي بالممارسات المستدامة التي تستطيع أن تعزز نظم الغذاء في الشرق الأوسط

وتشير الدراسة إلى أن 64% من المستهلكين في المملكة من الذين شاركوا فيها قلقون بشأن القضايا البيئية والتلوث وهدر الطعام، وذكر 53% من نفس المجموعة أن الحافز الرئيسي الذي يدفعهم للتقليل من هدر الطعام هو المساعدة في مكافحة الجوع، حيث يؤدي التقليل من هدر الطعام إلى توفير المزيد من الغذاء للمجتمعات التي تعاني من نقص في التغذية. بينما سبق وأن اشترى 27% من المشاركين في الدراسة، منتجات محلية أكثر للتخفيف من تأثر المناخ. علاوة على ذلك، أعرب 80% من المجموعة أن نيتهم لشراء منتج جديد تزيد إذا كانت العلامة التجارية تهتم بالمواضيع البيئية، أما 68% سيزيد اقتناعهم بالعلامة التجارية إذا كانت تستخدم تغليفًا صديقًا للبيئة.