أولمبياد "أذكى" يُعلن تمديد التسجيل في الأولمبياد حتى الغد

أعلن الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى" الذي تنظّمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالشراكة مع وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ عن تمديد التسجيل في الأولمبياد حتى تاريخ يوم غد الخميس 30 نوفمبر 2023م، وبإمكان الطلاب والطالبات التسجيل عبر الرابط: https://aiolympics.mawhiba.org/.
ويستهدف الأولمبيادُ طلابَ وطالبات مرحلتَي المتوسّطة والثانوية في المملكة؛ بهدف رفع مستوى معرفة هذا الجيل بتقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي بما يحقّق توجيهات القيادة في تمكين الشباب والارتقاء بهم، بوصفهم الطاقة التي لا تنضب؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية القدرات البشرية في المجالات كافة.
وسيُسهم الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي الذي ينظم برعاية الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة "تحكم"؛ في رفع مستوى إمكانات الشباب والفتيات في سنّ مبكرة وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتأهيلهم ليكونوا علماء المستقبل في هذه المجالات في العالم، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لديهم، وذلك بما يسهم في جعل المملكة مركزًا تقنيًّا عالميًّا لأحدث التقنيات المتقدّمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.