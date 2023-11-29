أولمبياد "أذكى" يُعلن تمديد التسجيل في الأولمبياد حتى الغد

وسيُسهم الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي الذي ينظم برعاية الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة "تحكم"؛ في رفع مستوى إمكانات الشباب والفتيات في سنّ مبكرة وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتأهيلهم ليكونوا علماء المستقبل في هذه المجالات في العالم، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لديهم، وذلك بما يسهم في جعل المملكة مركزًا تقنيًّا عالميًّا لأحدث التقنيات المتقدّمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.