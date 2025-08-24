غياب جهاز الأشعة المقطعية يُربك مستشفى العارضة.. ومرضى الجلطات يدفعون الثمن

ويؤكد مواطنون لـ"سبق" أن غياب هذا الجهاز الحيوي، الذي يُعد من أهم أدوات التشخيص السريع والدقيق، يعطل تقديم الرعاية المثلى لنحو 100 ألف نسمة يخدمهم المستشفى، مؤكدين أن الحالات الطارئة تُنقل لمستشفيات بعيدة كأبوعريش وبني مالك، وهو ما يُهدر وقتًا ثمينًا قد يُفارق فيه المريض الحياة.