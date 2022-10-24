العالمي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج في رالي الأندلس

وأبدى يزيد الراجحي الذي يواصل نجاحاته في البطولات العالمية والمدعوم من شريكه الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات عن سعادته وفخره بإنهاء البطولة على منصة التتويج قائلاً: " نحمد الله على إتمامنا للموسم، كانت المنافسة قوية منذ الجولة الأولى وتمكنا بفضل الله أن ننهيها على منصة التتويج رغم المشاكل التي واجهناها في بعض الجولات من إنثقابات في الإطارات والمشاكل الميكانيكية وغيرها التي كلفتنا خسارة الوقت. أنا سعيد للغاية بأننا كفريق تمكنا من مواجهة المعوقات ونحن راضون عن النتائج فالنجاح الحقيقي هو في القدرة على الإستمرارية ونحن على المسار الصحيح لنيل المزيد من الألقاب في البطولات العالمية كما نتطلع قدماً للموسم القادم مع روزنامة جديدة وجولات جديدة في المكسيك والأرجنتين"