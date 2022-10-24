العالمي يزيد الراجحي يعتلي منصة التتويج في رالي الأندلس

أنهى السائق العالمي السعودي يزيد الراجحي غمار منافسات النسخة الـثالثة من رالي الأندلس والتي شكلت الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية "للراليات الطويلة" الـ W2RC الجديدة، في المركز الـثالث بعد أداء باهر وملفت للأنظار بتوقيت إجمالي (8 ساعات و 49 دقيقة و 01 ثانية) على متن تويوتا هايلوكس.
وعلى صعيد البطولة، تمكن الراجحي من إحراز المركز الثالث بكل جدارة وإستحقاق أيضاً بعد موسم ناجح وحافل للبطولة العالمية الجديدة في روزنامة الإتحاد الدولي للسيارت الـ FIA ، الـ W2RC والتي أختتمت برالي الأندلس في إسبانيا.
جدير بالذكر أن الراجحي الذي يتسلح بروح التحدي والخبرة والإصرار لتخطي الصعاب نجح في التغلب على التحديات والصعاب التي واجهته في جميع جولات البطولة والتي كلفته الكثير من الوقت على أمل الفوز بلقبها في المواسم القادمة.
ويعتبر هذه الإنجاز تاريخياً للسائق السعودي الوحيد المشارك في بطولة العالم للراليات الطويلة الجديدة على متن سيارة التويوتا هايلوكس حيث يُضاف الإنجاز الى سجله الحافل بالإنجازات العالمية في رياضة المحركات وبالأخص في عالم الراليات.
ففي الجولة الختامية، أنهى البطل السعودي يزيد الراجحي منافسةً من العيار الثقيل بين المزارع والغابات الأندلسية في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا التي احتضنت رالي الأندلس في نسختها الثالثة والتي تميزت بالمسارات التقنية الخادعة.
وبدأ الراجحي رحلته في بطولة الـ W2RC الجديدة في شهر يناير من العام الجاري برالي داكار المقام على أرض الوطن، المملكة العربية السعودية، وكان المخطط له المشاركة بخمس جولات حول العالم، ولكن سرعان ما ألغيت جولة كازاخستان لأسباب أمنية منعت من قيام الجولة. بعدها، اتجهت البطولة نحو دولة الإمارات حيث رمال الربع الخالي التي يتشارك فيها أربعة دول، أما الجولة الثالثة، كانت في أفريقيا وبالأخص في المغرب، ليتم اختتام البطولة في أوروبا وتحديداً في إسبانيا برالي الأندلس.
وأبدى يزيد الراجحي الذي يواصل نجاحاته في البطولات العالمية والمدعوم من شريكه الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات عن سعادته وفخره بإنهاء البطولة على منصة التتويج قائلاً: " نحمد الله على إتمامنا للموسم، كانت المنافسة قوية منذ الجولة الأولى وتمكنا بفضل الله أن ننهيها على منصة التتويج رغم المشاكل التي واجهناها في بعض الجولات من إنثقابات في الإطارات والمشاكل الميكانيكية وغيرها التي كلفتنا خسارة الوقت. أنا سعيد للغاية بأننا كفريق تمكنا من مواجهة المعوقات ونحن راضون عن النتائج فالنجاح الحقيقي هو في القدرة على الإستمرارية ونحن على المسار الصحيح لنيل المزيد من الألقاب في البطولات العالمية كما نتطلع قدماً للموسم القادم مع روزنامة جديدة وجولات جديدة في المكسيك والأرجنتين"
"جولة الأندلس لم تكن سهلة، كانت مساراتها أكثر تقنية وضيقة، كما انه تم إلغاء المرحلة الثانية بسبب الأجواء الماطرة التي أرغمت المروحيات الطبية في عدم التحليق في المرحلة، على أيّةِ حال، أنهيناها بالمستوى المطلوب"
وشكر البطل السعودي، يزيد الراجحي شريكه الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم اللامحدود في جميع مشاركاته الدولية. "أشكر شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم المتواصل، فهم شركاء النجاح والإنجازات العالمية التي نصنعها معاً، كل الشكر والتقديرعلى مساندتهم الدائمة لنا"
" أشكر فريقي فرداً فرداً على جهودهم الطيبة طوال الموسم، كما أشكر مساعدي ديرك فون تسيتسيفيتس على خدماته الرائعة في الجولتين الأخيرتين من البطولة كما أنه يرافقني في الجولات الأخرى من الراليات لأنه يحل مكان مساعدي الأساسي مايكل اور الذي يواصل رحلة شفائه في إيرلندا بعد حادثة باها بولندا"
"مع إنتهاء بطولة الـ W2RC، مازلنا نخوض منافسات بطولة العالم للراليات الكروس كانتري باها للدفاع عن لقبي العالمي هناك، ويتبقى لنا 3 جولات فقط. أتمنى من الله أن يوفقنا وأن أفوز بلقبي الثاني على التوالي، نتطلع إلى جولة البرتغال المقبلة بعد عدة أيام"