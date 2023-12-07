إليك الشروط والضوابط.. 26 ألف طلب إفصاح عن الآبار غير المرخصة بالقصيم

وأبان أنه تم تفصيل شروط وضوابط إصدار رخصة بئر حسب الغرض من الاستخدام، وإفراد قسماً لشروط حفر الآبار في الأراضي الزراعية، وكذلك لحفر الآبار في المشاريع الزراعية، وفي المسالخ، وفي الأراضي المستأجرة من الوزارة لإقامة مصانع أعلاف، أو مناحل، أو مشاتل زراعية، أو عيادات طبية بيطرية، وفي الإنتاج النباتي والسمكي بمناطق الدرع العربي، وفي الأراضي السكنية للأغراض المنزلية (داخل المدن)، وفي الاستراحات، و للأغراض الحضرية (المجمعات السكنية، والتجارية، والفنادق، والمستشفيات وما في حكمها، إضافة إلى محطات الوقود، وحفر الآبار التابعة للجهات الحكومية، وموارد البادية، وللبلديات، والمناهل (أشياب) المياه غير الصالحة للشرب، ومشاريع الطرق، والمناطق الصناعية وما في حكمها لغرض الشرب، وفي مصانع مياه الشرب المُعبأة، ومصانع الثلج، ومصانع مياه الشرب غير المعبأة، وفي مصانع الطابوق (البلوك) والخرسانة الجاهزة، وفي المشاريع التعدينية وصناعة الإسمنت).