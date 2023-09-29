السعودية تدين بشدة الهجمات الإرهابية في عددٍ من الأقاليم بباكستان

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي وقعت اليوم في عددٍ من الأقاليم بجمهورية باكستان الإسلامية، وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء.