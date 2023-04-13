فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة العلاقات الدولية الجنوب أفريقية العلاقات بين البلدين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، بوزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور.