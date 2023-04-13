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فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة العلاقات الدولية الجنوب أفريقية العلاقات بين البلدين
أجرى اتصالاً هاتفيًا لاستعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، بوزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور.
وتضمن الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأوجه التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.