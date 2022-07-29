النساء أكثر التزاماً.."العبدالكريم" عن مخالفات الذوق العام: متى تتزوج؟

ولفت نائب مدير جمعية الذوق العام إلى أن من مخالفات الذوق العام اللباس ورفع صوت المسجل عند الوقوف عند الإشارة، وترويع الناس بإحداث الضوضاء والتفحيط بالسيارات، مشيراً إلى أن رمي المخلفات والنفايات في الأماكن العامة عليها عقوبة 500 ريال، واصفًا هذه المخالفة بأنها أحد مظاهر التشوه البصري.