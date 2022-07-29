النساء أكثر التزاماً.."العبدالكريم" عن مخالفات الذوق العام: متى تتزوج؟

كشف المستشار الشرعي، نائب مدير جمعية الذوق العام الدكتور خالد العبدالكريم، أن الأسئلة الشخصية مثل "متى تتزوج" مخالفة للذوق العام، مشيراً إلى أن تصوير الآخرين من أبرز ظواهر مخالفة الذوق العام ومخالفتها تصل إلى 500 ريال.
وأضاف "العبدالكريم" لدى حديثه إلى قناة الإخبارية: "الجمعية السعودية للذوق العام قامت برصد أبرز وأكبر الظواهر المزعجة والسلبية المنتشرة"، وقال: تستغرب أن واحداً من أهم الظواهر هي التدخل في خصوصيات الآخرين من قبيل طرح أسئلة: "هل تزوجت، متى تتزوج، هل تخرجت، متى تتخرج؟"، موضحاً أن هذه الأسئلة مخالفة للذوق العام.
ولفت نائب مدير جمعية الذوق العام إلى أن من مخالفات الذوق العام اللباس ورفع صوت المسجل عند الوقوف عند الإشارة، وترويع الناس بإحداث الضوضاء والتفحيط بالسيارات، مشيراً إلى أن رمي المخلفات والنفايات في الأماكن العامة عليها عقوبة 500 ريال، واصفًا هذه المخالفة بأنها أحد مظاهر التشوه البصري.
وعن الجنس الأكثر التزامًا بالذوق العام، كشف "العبدالكريم" أن النساء أكثر التزامًا وانضباطًا بلوائح الذوق العام.