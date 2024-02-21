"السديس": التأسيسُ يومٌ تاريخي في ذاكرة الوطن وعمق وتأصيل لجذور المملكة

عقد رئيس الشؤون الدينية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، اجتماعًا لاستكمال الاستعدادات في مكتبه بالمسجد الحرام؛ للاحتفاء بيوم التأسيس؛ لتعزيز العمق التاريخي والحضاري لدولتنا المباركة؛ كونه يومًا راسخًا يحمل دلالات تاريخية امتدادًا لأكثر من ثلاثة قرون.
وأكد رئيس الشؤون الدينية أن أهمية يوم التأسيس تكمن في كونه يومًا تاريخيًّا في ذاكرة الوطن وعمق التاريخ وتأصيل جذور المملكة العربية السعودية التاريخية الراسخة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ثم الدولة السعودية الثانية، ثم الثالثة التي أرساها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته، وأبناؤه البررة من بعده الذين ساهموا في بناء وازدهار هذه البلاد المباركة.
وأعدّت رئاسةُ الشؤون الدينية سلسلةً من اللقاءات الإثرائية لإبراز يوم تأسيس المملكة؛ كونه بداية لتقدمها وازدهارها؛ حيث منّ الله عليها بالوحدة والتلاحم بين ولاة الأمر، حفظهم الله، وأبناء هذا الوطن الكريم والمعطاء، وترسيخ هذا اليوم في نفوس أبنائنا حب الوطن وشرف الانتماء له.