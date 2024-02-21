"السديس": التأسيسُ يومٌ تاريخي في ذاكرة الوطن وعمق وتأصيل لجذور المملكة

‏وأكد رئيس الشؤون الدينية أن أهمية يوم التأسيس تكمن في كونه يومًا تاريخيًّا في ذاكرة الوطن وعمق التاريخ وتأصيل جذور المملكة العربية السعودية التاريخية الراسخة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ثم الدولة السعودية الثانية، ثم الثالثة التي أرساها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته، وأبناؤه البررة من بعده الذين ساهموا في بناء وازدهار هذه البلاد المباركة.