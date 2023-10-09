سحب ممطرة بمناطق عدة.. أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة يبرزها الأرصاد

وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد شدة حرارة الطقس على مكة المكرّمة، والفرصة مهيَّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك أجزاء من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية.