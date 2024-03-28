ريادة علمية.. "التخصصي" يفوز بـ 5 منح بحثية من برنامج دعم المختبرات

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، صُنف للسنة الثانية على التوالي بالمركز الأول على مستوى المملكة والـ 20 عالمياً ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية حول العالم، وذلك بحسب التصنيف العالمي الصادر عن "براند فاينانس" (Brand Finance) لعام 2024، كذلك صنف في ذات العام من بين المستشفيات الأفضل عالميا من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek) المرموقة.