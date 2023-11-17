"7" اتفاقيات للتوظيف.. أكاديمية الطاقة والمياه برابغ تزفّ "176" خريجًا إلى سوق العمل

ودعا "الشرهان" الخريجين إلى بذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة للمساهمة في خدمة وطنهم، بعد أن أصبحوا مسلحين بالمهارات التدريبية اللازمة، معبرًا عن سعادته بثقة قطاعات الأعمال في مستوى التدريب والتأهيل التي تقدمها الأكاديمية؛ حيث سيبدأ الخريجون في استلام وظائفهم التي تم تأهيلهم عليها.