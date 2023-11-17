"7" اتفاقيات للتوظيف.. أكاديمية الطاقة والمياه برابغ تزفّ "176" خريجًا إلى سوق العمل

احتفت أكاديمية الطاقة والمياه في رابغ، بتخريج "176" متدربًا من خريجي تخصصات الأكاديمية، وسط حضور قطاعات الأعمال، وعدد من الشركات والمؤسسات التي استقطبت الخريجين قبل تأهيلهم في أقسام الأكاديمية المؤهّلة في مجالات: تحلية المياه، واللحام، والصيانة الكهربائية، والصيانة الميكانيكية.
كما شهد الاحتفاءُ توقيعَ "7" اتفاقيات لتوظيف "200" متدرب ومتدربة في سيتي سكيب، وبيورلايف، وكي إس بي، وسيبكو، وسييك الصينية، وشركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة، وسعودي بامب.
وهنّأ رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس ثامر بن سعود الشرهان، الخريجين بهذه المناسبة، التي عملوا وأنجزوا من أجلها، مؤكدًا حرص الأكاديمية على بناء القدرات في مجالات متعددة تُعنى بالطاقة والمياه والكهرباء، وتسخير إمكاناتها لتأهيل أبناء الوطن وبناته، وتعزيز سبل الاستفادة منهم في قطاعات الأعمال، والتعاون الاستراتيجي مع القطاعات الخاصة لإعداد الأجيال القادمة من أبناء الأكاديمية.
ودعا "الشرهان" الخريجين إلى بذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة للمساهمة في خدمة وطنهم، بعد أن أصبحوا مسلحين بالمهارات التدريبية اللازمة، معبرًا عن سعادته بثقة قطاعات الأعمال في مستوى التدريب والتأهيل التي تقدمها الأكاديمية؛ حيث سيبدأ الخريجون في استلام وظائفهم التي تم تأهيلهم عليها.
وأكد أن الأكاديمية تعد صرحًا نوعيًّا يسهم في تطوير الكوادر الوطنية لتصبح إضافة مؤثرة ومهمة في بناء وقوة اقتصادنا الوطني، وتلبية احتياجات الشركات المشغلة من تلك الكوادر وفق البرامج التي تتناسب وحاجة قطاعات المياه والطاقة والكهرباء، ومتابعة تحصيلهم العلمي والتدريب العملي في مواقع أعمالها، ومن ثَم توظيفهم فور تخرجهم في الشركات التي رشحتهم في القطاعات التي تناسب تخصصاتهم.
يُذكر أن أكاديمية الطاقة والمياه تقدّم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية وتحقيق التطوير النوعي للتدريب الذي يحقّق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "الشريك الاستراتيجي"، وكذلك دعم صندوق الموارد البشرية "هدف" لتمكين الاعتماد على الكوادر السعودية في مجالات هامة وحيوية؛ كتحلية المياه، وتوليد الطاقة؛ لما لها من مردود إيجابي على اقتصادنا الوطني بصورة عامة وتنمية قدرات الكفاءات الوطنية وتوطين المعرفة بصورة خاصة، بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.