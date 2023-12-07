محافظ البنك المركزي: ميزانية 2024م تعزز المكانة الاقتصادية وتدعم تحقيق مستهدفات التنمية

وأشار إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات, مبينًا أن قطاع التقنية المالية شهد ارتفاعًا في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق مستهدفات الشمول المالي.