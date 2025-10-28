برعاية وزير التعليم.. وكيل الوزارة لتنمية قدرات الطلاب يفتتح معرض "إبداع 2026" بتعليم الرياض

نيابةً عن وزير التعليم، افتتح وكيل وزارة التعليم لتنمية قدرات الطلاب الدكتور سعد بن عواض الحربي اليوم فعاليات معرض منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2026"، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وذلك في مبنى المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمشاركة نخبة من الطلبة الموهوبين.
وشهد حفل الافتتاح تقديم عرض مرئي بعنوان "إبداع الرياض" استعرض أبرز منجزات الطلبة المبدعين ومشاركاتهم البحثية والعلمية خلال الدورات السابقة، وما حققوه من نتائج مشرفة على المستويات المحلية والدولية.
وبهذه المناسبة، أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع أن المعرض يمثل محفلًا وطنيًا رائدًا يجسد الشراكة الفاعلة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بدعم الموهبة والإبداع وتعزيز مكانة المملكة في المجالات العلمية والمعرفية.
وأضاف "الزارع" أن تنظيم هذا الحدث العلمي يُعد ثمرة جهود وطنية متكاملة شارك فيها الطلبة بعزيمتهم وإبداعهم، بدعم ومساندة معلميهم وأسرهم وفرق العمل في الإدارة وشركائهم في التنظيم والتحكيم والرعاية، مؤكدًا أن هذه الجهود تُجسّد مكتسبات رؤية المملكة 2030 وتترجم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل وتساهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
وقدم مدير التعليم شكره للقيادة الرشيدة على رعايتها الدائمة للتعليم ودعمها غير المحدود لأبنائها الموهوبين، ولصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة – حفظهما الله – على دعمهما المتواصل للمبادرات التعليمية والتنموية، كما عبّر عن تقديره لاهتمام معالي وزير التعليم بتمكين الموهبة في الميدان وإثراء البيئة التعليمية بالإبداع، وامتنانه لسعادة وكيل الوزارة على رعايته وتشريفه افتتاح المعرض.