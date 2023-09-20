بعد دخولها قائمة التراث العالمي.. "محمية عروق بني معارض" تُزين موقع "اليونسكو"

ظهرت محمية "عروق بني معارض" على الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو، اليوم؛ وذلك عقب نجاح المملكة العربية السعودية في تسجيل المحمية في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة.
واتُّخذ قرار التسجيل خلال الدورة السنوية الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 10 حتى 25 من شهر سبتمبر الحالي؛ فيما لا تزال هناك العديد من المواقع العالمية تنتظر الانضمام إلى قائمة التراث العالمي، وشهد الاجتماع مناقشة 5 تعديلات على حدود المواقع التراثية القائمة.
وشرعت اللجنة في ممارسة أعمالها الروتينية؛ كمناقشة الأنظمة والتصويت على لوائحها على مدى الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ في الأسبوع الثاني في التصويت على إدراج عشرات المواقع المرشحة لدخول قائمة التراث العالمي، من جانب دول أعضاء اليونسكو؛ ومنها "محمية عروق بني معارض"، وهي محمية طبيعية تقع في منطقة عسير في جنوب غرب المملكة، وواحدة من المواقع الطبيعية المهمة حيث تتميز بتضاريسها الجبلية الخلابة وتنوعها البيئي، وتبلغ مساحتها نحو 13 ألف كلم2.
وأدرجت لجنة التراث العالمي مواقع جديدة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي؛ وذلك خلال الدورة الـ45 للجنة المنعقدة في الرياض منها مواقع طبيعية، هي: كتلة غابات أودزالا- كوكوا في الكونغو، وغابات أندريفانا الجافة في مدغشقر، وبراكين وغابات جبل بيليه وبيتون شمال المارتينيك في فرنسا، ووسعت اللجنة حدود خليج "ها لونق بي" في فتنام، ليشمل "أرخبي كات با".
وتعكس قائمة اليونسكو للتراث العالمي التنوع الثقافي والطبيعي في العالم، وتعقد المنظمة اجتماعًا سنويًّا لتحديث القائمة ذات الأهمية للقطاع السياحي، ولتوفير التمويل اللازم لحفظ المواقع.. ومن المقرر أن يستمر إدراج المواقع في قائمة اليونسكو حتى نهاية أعمال اللجنة في 24 سبتمبر الحالي.
يشار إلى أن محمية "عروق بني معارض" تتمتع بمناظر طبيعية متنوعة تشمل جبالًا ووديانًا وشلالات ومستنقعات، وتعتبر هذه المناظر الطبيعية موطنًا للعديد من الكائنات الحية المتنوعة؛ بما في ذلك النباتات والحيوانات، وتعتبر المحمية موطنًا للعديد من الحيوانات المهددة بالانقراض مثل النمور العربية والغزال العربي والنعام العربي.