بعد دخولها قائمة التراث العالمي.. "محمية عروق بني معارض" تُزين موقع "اليونسكو"

وشرعت اللجنة في ممارسة أعمالها الروتينية؛ كمناقشة الأنظمة والتصويت على لوائحها على مدى الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ في الأسبوع الثاني في التصويت على إدراج عشرات المواقع المرشحة لدخول قائمة التراث العالمي، من جانب دول أعضاء اليونسكو؛ ومنها "محمية عروق بني معارض"، وهي محمية طبيعية تقع في منطقة عسير في جنوب غرب المملكة، وواحدة من المواقع الطبيعية المهمة حيث تتميز بتضاريسها الجبلية الخلابة وتنوعها البيئي، وتبلغ مساحتها نحو 13 ألف كلم2.